В Мали похитили немецкого священника
Неизвестные похитили немецкого священника в столице Мали Бамако
Бамако,
22 ноября 2022, 07:11 — REGNUM Немецкий священник Ханс-Иоахим Лоре был похищен неизвестными лицами в малийской столице Бамако, передал телеканал ABC News со ссылкой на коллег похищенного.
Столица Мали Бамако
Lendog64
Соседи утверждают, что видели черную машину без номерных знаков, припаркованную во дворе института, где работал Лоре. Позже следователи нашли срезанный крест священника рядом с его автомобилем.
Ни одна из радикальных группировок не взяла на себя ответственность за случившееся. Однако местные власти считают, что за похищением стоят исламисты, которые часто похищают иностранцев с целью получения выкупа.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября из своего дома в нигерийском штате Кадуна был похищен католический священник Авраам Кунат.
Читайте также: На севере Нигерии похитили священника
История вопроса
Хотя население во всех странах Африки растёт высочайшими темпами, уровень неравенства и нищеты в этом регионе остаётся худшим в мире. В то время как северная и западная часть континента живёт относительно богато за счёт добычи нефти и газа, большая часть Африки занимается сельских хозяйством, причём в крайне неблагоприятных условиях: недостатка воды, эрозии почвы, постоянной политической нестабильности.
Африканские страны в большинстве случаев до сих пор не смогли преодолеть пережитки колониального хозяйства, с его слабым развитием обрабатывающей промышленности, инфраструктуры и транспорта. Вмешательство же западных стран зачастую оказывается разрушительным: прогрессивные страны Африки пострадали от «Арабской весны» и иностранной интервенции, менее развитые территории используются западными корпорациями как свалки для опасных отходов.