Бамако, 22 ноября, 2022, 07:11 — ИА Регнум. Немецкий священник Ханс-Иоахим Лоре был похищен неизвестными лицами в малийской столице Бамако, передал телеканал ABC News со ссылкой на коллег похищенного.

Lendog64 Столица Мали Бамако

Соседи утверждают, что видели черную машину без номерных знаков, припаркованную во дворе института, где работал Лоре. Позже следователи нашли срезанный крест священника рядом с его автомобилем.

Ни одна из радикальных группировок не взяла на себя ответственность за случившееся. Однако местные власти считают, что за похищением стоят исламисты, которые часто похищают иностранцев с целью получения выкупа.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября из своего дома в нигерийском штате Кадуна был похищен католический священник Авраам Кунат.

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