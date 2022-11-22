Магадан, 22 ноября, 2022, 07:20 — ИА Регнум. В Магаданской области 22 ноября ветеран Великой Отечественной войны Андрей Алексеевич Погажельский отметил 102-й день рождения.

Телеграм-канал Сергея Носова Андрей Алексеевич Погажельский

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Родился именинник в Саратовской области. До начала войны Андрей Погажельский окончил курсы связистов и в 1940 году по специальному набору был призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной армии. 19-летний солдат принял первый бой на железнодорожной станции Чернигова. Воевал в артразведке: чертил карты для стрельбы. Участвовал в боях под Сталинградом. В 1944 году был разведчиком в Германии.

«За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, юбилейными медалями. В мирное время Андрей Алексеевич трудился энергетиком на БАМе, на урановых рудниках на Урале, в Киргизии, в Узбекистане. С 2003 года проживает в посёлке Ола на Колыме. Желаю нашему ветерану здоровья, сил и бодрости духа!» — написал в своём телеграм-канале губернатор магаданской области Сергей Носов.

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