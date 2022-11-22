Скончался военный священник из Пскова, раненный в зоне СВО

Псков, , 07:09 — REGNUM Военный священник 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ, клирик псковского храма благоверного князя Александра Невского иерей Александр Цыганов скончался в результате тяжелых ранений, которые он получил при исполнении пастырского долга в зоне проведения специальной военной операции.

Священник Александр Цыганов t. me/MV_007_Pskov

Как сообщили в Псковской епархии РПЦ, Цыганов попал под обстрел 6 ноября, вместе с настоятелем патриаршего подворья при штабе Ракетных войск стратегического назначения, протоиереем Михаилом Васильевым. Васильев погиб на месте, а Цыганов получил тяжелые ранения. Две недели врачи боролись за его жизнь, однако ранения были очень тяжелыми, и 21 ноября отец Александр скончался.

Александр Цыганов родился 24 апреля 1987 года в Ленинграде, служил в ВДВ, затем окончил Самарскую духовную семинарию. В 2011 году рукоположен в сан иерея. Окормлял один из полков 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Сопровождал солдат на учениях, в том числе участвовал в десантировании на Северном полюсе. У погибшего священника остались вдова и четверо детей.

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