Калининград, 22 ноября, 2022, 07:10 — ИА Регнум. В арбитраж Калининградской области поступил банкротный иск, адресованный предприятию пищевой промышленности, которое работает в своей сфере более 70 лет, — ЗАО «Правдинский масло-сыродельный завод». Претензии кредитора ещё не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

https://kad.arbitr.ru Иск

Иск к одному из старейших молокоперерабатывающих предприятий Калининградской области подан Михаилом Дёмушкиным 21 ноября 2022 года. В качестве обоснования претензий заявлен долг в размере 13 425 485,94 рубля.

Предприятие-ответчик в едином госреестре юрлиц фигурирует с 20 апреля 2000 года, но его история уже перешагнула 75-летний рубеж.

По данным базы «Контур. Фокус», заводом за 2021 год получен чистый убыток в размере 13,7 млн рублей, а собственный капитал имеет отрицательное значение — 53,5 млн рублей. Общая выручка за прошедший год составила 39,39 млн рублей. Бенефициары ЗАО в последний раз в открытых источниках раскрывались в 2007 году. Актуальные данные в базах не фигурируют. Руководитель предприятия — Евгений Крапивный. Он же владелец и директор ООО «Правдинский молочный завод», созданного в 2017 году. Численность сотрудников в ЗАО — порядка 30 человек.