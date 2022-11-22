Прага, 22 ноября, 2022, 07:04 — ИА Регнум. Инициативу на поле боя потеряли киевские боевики из-за истощения запасов вооружений и накопления усталости у войск. Об этом 21 ноября заявил сотрудник Университета обороны Брно Зденек Петраш в интервью iDNES.

Иван Шилов ИА REGNUM Чехия

«Причина — в большой усталости войск, а также нехватке оружия и боеприпасов. Прежде всего, речь идет о боеприпасах для артиллерии и ракетных войск», — пояснил военный эксперт.

Петраш указал, что Киев за последние месяцы израсходовал огромное количество оружия и материальных средств. Сейчас Киев испытывает сильный дефицит вооружений и ждёт очередных поступлений военной помощи от стран Запада.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал нарастить поставки оружия Киеву.