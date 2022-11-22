Анкара, 22 ноября, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган обвинил США в том, что Вашингтон за последние годы поставил тысячи грузовиков с оружием и боеприпасами курдским вооруженным формированиям в Сирии, сообщает агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

По словам турецкого лидера, такой курс американская администрация проводила не только при действующем главе Белого дома Джо Байдене, но при правлении его предшественников — Барака Обамы и Дональда Трампа.

Эрдоган отметил, что Турция уведомила США о своем беспокойстве. Он подчеркнул, что помощь, которую Вашингтон оказывает террористам, формирует угрозу для южных рубежей турецкой республики.

Президент Турции предупредил, что Анкара продолжит действовать в рамках соблюдения национальной безопасности и может начать «ответные действия». При этом он добавил, что США не имеют возможностей для ответа турецкой стороне.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября бойцы Рабочей партии Курдистана (РПК) запустили четыре ракеты по городу Каркамыш в Турции, который расположен на границе с Сирией. Один снаряд попал в здание местной школы.