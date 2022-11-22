Новосибирск, 22 ноября, 2022, 07:16 — ИА Регнум. В Новосибирской области регионального оператора по вывозу твёрдых коммунальных отходов — ООО «Экология-Новосибирск» поймали на необоснованных расходах. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона, которая организовала проверку с участием правоохранительных и контролирующих органов.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз мусора

По данным ведомства, экономически необоснованные расходы по транспортировке ТКО составили более 2,1 млрд рублей.

«Результаты этой проверки позволили региональному департаменту по тарифам на 13,7% снизить тариф на услугу по обороту ТКО, который с 1 декабря 2022 года составит 398,80 руб./куб. м (ранее 462,48 руб./куб. м.)», — отметили в прокуратуре.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в компании «Экология-Новосибирск» было введено внешнее управление. Кредиторская задолженность организации оценивается в 1,9 млрд рублей. По решению Арбитражного суда, должность покинула глава регоператора по обращению с ТКО Лариса Анисимова.

Напомним, что «Экология-Новосибирск» была выбрана в качестве новосибирского регионального оператора в 2019 года. В декабре 2021 года компания подала в заявление о самобанкротстве. В феврале 2022 года было введено наблюдение.

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