Екатеринбург, , 06:52 — REGNUM В Свердловской области аудиторы проверят траты чиновников на школьные учебники. Об этом сообщили журналистам в региональной счётной палате, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как пишет ЕАН, сейчас формируются планы работы аудиторов на 2023 год. Среди прочего, планируется проверить расходы бюджета на обеспечение учащихся учебниками. Средства на это выделялись в 2017–2022 годах.

Также будет проанализирована эффективность работы муниципальных администраций по взысканию дебиторской задолженности. Проверке подвергнутся и иные направления.