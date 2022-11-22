Екатеринбург, 22 ноября, 2022, 06:52 — ИА Регнум. В Свердловской области аудиторы проверят траты чиновников на школьные учебники. Об этом сообщили журналистам в региональной счётной палате, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как пишет ЕАН, сейчас формируются планы работы аудиторов на 2023 год. Среди прочего планируется проверить расходы бюджета на обеспечение учащихся учебниками. Средства на это выделялись в 2017–2022 годах.

Также будет проанализирована эффективность работы муниципальных администраций по взысканию дебиторской задолженности. Проверке подвергнутся и иные направления.