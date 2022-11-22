Ульяновск, 22 ноября, 2022, 06:50 — ИА Регнум. В Ульяновске завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя губернатора Ульяновской области. Его обвинили в хищении бюджетных средств, сообщает следственное управление СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Правоохранители считают, что бывший замгубернатора, используя должностное положение, привлёк к участию в конкурсах для заключения государственных контрактов аффилированных ему предпринимателей. По версии следствия, бизнесмены в 2019–2021 годах вносили в проектно-сметную документацию ложные сведения, увеличив на 3 млн рублей затраты на строительные материалы и работы.

Дело расследовалось по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в виде иного имущества и незаконного оказания услуг имущественного характера»), ч. 3 ст. 160 УК РФ («Растрата с использованием служебного положения»). Материалы переданы в суд.

Фигурант уголовного дела находится под арестом. В ведомстве отмечают, что ранее ушли в суд уголовные дела в отношении четырёх предпринимателей, которых считают соучастниками преступления.

Напомним, в ноябре 2022 года стало известно, что в Ленинском районе Ульяновска завели уголовное дело по факту воспрепятствования предпринимательской деятельности при организации автобусных перевозок.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чердаклинском районе Ульяновской области вынесли обвинительный приговор заместителю директора колледжа за получение взятки за незаконное снятие академических долгов одного из студентов.

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