Причины пожара на заводе в центре Китая остаются неизвестными

Пекин, , 06:45 — REGNUM До 38 человек возросло количество жертв пожара на заводе в провинции Хэнань в центральной части Китая. Об этом 22 ноября сообщил телеканал CCTV.

Пожар Dave Hogg

Возгорание в здании на территории завода Anyang Kaixinda Trading в городе Аньян началось в 16:22 по местному времени (11:22 мск 21 ноября). На место происшествия было направлено 240 пожарных и 63 единицы техники. В полночь по местному времени (19:00 мск) пожар удалось ликвидировать.

В результате пожара погибли 38 человек, ещё два человека с лёгкими травмами были доставлены в медучреждения. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 36 погибших в результате пожара на предприятии в центральной части Китая.

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