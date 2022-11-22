На Сахалина прилетела первая партия демобилизованных многодетных отцов

Южно-Сахалинск, , 06:37 — REGNUM На Сахалине утром 22 ноября приземлился самолёт, который доставил 15 демобилизованных многодетных отцов. Об этом написал телеграм-канал «Военкор_65».

Частичная мобилизация Александр Погожев © ИА REGNUM

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«С одной стороны, там остались товарищи, с другой — нужно ехать домой», — сказал один из сахалинцев.

В аэропорту Южно-Сахалинска мужчин встречали родные и близкие.

Также на Сахалин прилетели из зоны СВО контрактники, у которых начался отпуск.

Как сообщало ИА REGNUM, из Хабаровска в луганский госпиталь добровольцем отправилась Наталья Богданова, которой 71 год. Она будет работать сестрой милосердия.