На Сахалин из зоны спецоперации вернулась первая партия многодетных отцов
На Сахалина прилетела первая партия демобилизованных многодетных отцов
Южно-Сахалинск,
22 ноября 2022, 06:37 — REGNUM На Сахалине утром 22 ноября приземлился самолёт, который доставил 15 демобилизованных многодетных отцов. Об этом написал телеграм-канал «Военкор_65».
Частичная мобилизация
Александр Погожев © ИА REGNUM
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«С одной стороны, там остались товарищи, с другой — нужно ехать домой», — сказал один из сахалинцев.
В аэропорту Южно-Сахалинска мужчин встречали родные и близкие.
Также на Сахалин прилетели из зоны СВО контрактники, у которых начался отпуск.
Как сообщало ИА REGNUM, из Хабаровска в луганский госпиталь добровольцем отправилась Наталья Богданова, которой 71 год. Она будет работать сестрой милосердия.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.