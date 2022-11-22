Раненым военнослужащим готова помогать бригада врачей из Якутии

Якутск, , 06:39 — REGNUM В госпитале имени Вишневского в Москве находятся пять раненых бойцов, которые отправлялись участвовать в спецоперации из Якутии. Для оказания им помощи в столицу страны отправили бригаду врачей из республики. Они будут сопровождать военнослужащих, которые получили ранения на линии соприкосновения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Раненый Sledcom.ru

Читайте также: В Якутии родственники раненых бойцов могут получить спецвыплаты

«Главная задача делегации — общение с ранеными и обмен опытом со специалистами военных госпиталей», — отметили в ведомстве.

Сначала медработники посетят госпиталь Вишневского в Москве, затем поедут в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Врачи будут собирать всю необходимую информацию о раненых, чтобы потом качественно помогать бойцам в восстановлении.

«Их главная задача составить план по оказанию необходимого медицинского сопровождения этих парней, когда они уже вернутся в Якутию», — подчеркнули в правительстве республики.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии, у которых родственник в ходе спецоперации в защиту Донбасса получил ранение, смогут получить деньги на проезд до военного госпиталя. Соответствующие компенсации предусмотрели в качестве меры дополнительной социальной поддержки. Сумма выплат будет составлять 41-49 тыс. рублей.