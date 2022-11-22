Новосибирск, 22 ноября, 2022, 07:21 — ИА Регнум. С одной стороны, рост заработных плат, особенно в отношении работников, которые «в дефиците», нормальная текущая реакция рынка, позволяющая обеспечить привлечение специалистов в конкретную отрасль. С другой стороны, рост заработных плат на 5% у «белых воротничков» и 7% у «синих воротничков» сложно считать «гонкой», скорее речь идёт об их корректировке с учётом инфляционных процессов. Такое мнение ИА REGNUM высказала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики труда и управления персоналом Новосибирского государственного университета экономики и управления Юлия Масалова, комментируя новость о том, что работодатели на фоне санкционного кризиса включились в «гонку зарплат».

ИА REGNUM В труде

Читайте также: В России возникла санкционная «гонка зарплат»

«Так, по данным Минэкономразвития, годовая инфляция на 14 ноября составила 12,4%. А то, что совокупный доход топ-менеджеров с учётом премий и бонусов увеличился всего лишь на 4%, означает лишь то, что не все компании успешно справляются с текущими кризисными процессами и могут обеспечить высокую финансовую эффективность, — отметила эксперт. — Следует исходить также из того, что в целом рост заработных плат, в том числе и в бюджетной сфере, с 1 октября текущего года продиктован, прежде всего, инфляцией, при этом, по данным Росстата, по итогам 3 квартала 2022 года реальные располагаемые доходы населения снизились на 3,4% в годовом выражении. Что свидетельствует о недостаточном повышении заработной платы. Поэтому для работодателей необходимость увеличивать заработную плату, исходя из сложившихся условий, означает увеличение расходов, что естественно повлияет на себестоимость выпускаемой ими продукции. А значит, возможен рост цен. В то же время для работников недостаточный рост заработной платы снижает их покупательскую способность, а значит растёт и неудовлетворённость её уровнем, что приводит к текучести кадров, переходу из одной сферы деятельности в другую. Можно также наблюдать трудовую миграцию в региональном контексте: регионы, в которых заработные платы растут, становятся более привлекательными, в том числе и для рабочих профессий».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что «гонка зарплат» на фоне санкционного кризиса проявилась в критически важных отраслях — строительстве и логистике. Так, третьем квартале 2022 года фактическая зарплата работников увеличилась в среднем на 6,4% относительно того же периода прошлого года. Кроме того, стало более заметным поощрение бонусами и премиями менеджеров управленческого и экспертного уровня.