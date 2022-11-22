Верхняя Салда, Свердловская область, , 06:39 — REGNUM В Верхней Салде Свердловской области снова ввели масочный режим. Об этом сообщает портал «Всалде».

Маска (сс) AlexChirkin

Теперь горожане должны носить маски в образовательных и медицинских учреждениях. В остальных помещениях и на улице ношение маски не требуется. Причиной введения меры стало распространение гриппа и ОРВИ в Верхнесалдинском городском округе.

Отмечается, что за неделю (с 7 по 13 ноября) жители городского округа стали чаще болеть ОРВИ. Превышение порогового уровня составило 4% (311 случаев). Большинство заболевших — люди старше 15 лет.