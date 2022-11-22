Якутск, , 06:30 — REGNUM Заявки на оказание помощи родственникам военнослужащих, которые участвуют в спецоперации в защиту Донбасса, выполняют в Якутии добровольцы. Всего помощь семьям оказали около двух тысяч раз, рассказал на брифинге руководитель регионального штаба акции #МЫВМЕСТЕ Айыллаан Винокуров.

Волонтёры Tambov.gov.ru

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Родственникам бойцов чаще всего помогают в быту, в подготовке к зиме. Штабы волонтёров работают во всех районах республики.

«Более 500 волонтеров акции, которые добровольно возложили на себя обязанности заботиться о родных тех, кто отправился бороться за интересы страны, работают в тесном взаимодействии со специалистами по молодежной политике органов местного самоуправления», — отметил Айыллаан Винокуров.

Он призвал якутян присоединяться к волонтёрскому движению в помощь семьям военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, в Арктическом государственном институте культуры и искусств в Якутске начали шить компактные и бескаркасные носилки для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.