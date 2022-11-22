Польша подтвердила планы по размещению ракет Patriot на границе
Министр обороны Польши подтвердил планы по размещению ракет Patriot на границе с территорией б. УССР
Варшава,
22 ноября 2022, 06:12 — REGNUM Польша и Германия договорились разместить дополнительные пусковые установки ракет Patriot вблизи границы Польши и с территорией бывш. УССР в рамках соответствующего предложения немецкой стороны, написал в своем микроблоге польский министр обороны Мариуш Блащак.
Глава ведовства отметил, что еще предстоит понять, какая из версий ракетной системы будет выбрана и сколько времени потребуется, чтобы получить указанные зенитные комплексы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны ФРГ объявило, что Варшава разрешила Германии патрулирование воздушного польское пространства, в связи с чем Польша получит от немецких властей пусковые установки Patriot.
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История вопроса
Польша – государство в Центральной Европе. Население составляет более 38 млн человек, территория — 312 679 км. Парламентская республика, столица – город Варшава. Этнические поляки составляют около 93% населения, около 87% населения номинально относятся к католикам.
Валовой внутренний продукт (ВВП) по паритету покупательной способности (ППС) составляет 854,2 млрд долларов (данные 2012 года). Средний уровень оплаты труда составляет около 800 евро. Примерно треть трудоспособного населения занята в промышленности.
Историю Польши принято отсчитывать с момента принятия христианства в 966 году. Принятие христианства от Рима определило всю её последующую историю, которую можно охарактеризовать как борьба с Русью за доминирование в Восточной Европе и в славянском мире. В моменты усиления русского государства Польша полностью или частично попадала под его влияние, в моменты ослабления – под влияние Запада.
В настоящее время Польша входит в состав Евросоюза и НАТО. При этом, несмотря на масштабную помощь со стороны Евросоюза, она проводит достаточно независимую от ЕС политику, в значительной степени ориентируясь на США. В последнее время, в связи правыми и евроскептическими настроениями в руководстве Польши, отношения с Евросоюзом и, в частности, с Германией несколько напряжённые. По отношению к России Польша проводит откровенно враждебную политику.