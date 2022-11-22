Министр обороны Польши подтвердил планы по размещению ракет Patriot на границе с территорией б. УССР

Варшава, , 06:12 — REGNUM Польша и Германия договорились разместить дополнительные пусковые установки ракет Patriot вблизи границы Польши и с территорией бывш. УССР в рамках соответствующего предложения немецкой стороны, написал в своем микроблоге польский министр обороны Мариуш Блащак.

ЗРК Patriot Sivi Steys

Глава ведовства отметил, что еще предстоит понять, какая из версий ракетной системы будет выбрана и сколько времени потребуется, чтобы получить указанные зенитные комплексы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны ФРГ объявило, что Варшава разрешила Германии патрулирование воздушного польское пространства, в связи с чем Польша получит от немецких властей пусковые установки Patriot.

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