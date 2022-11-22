Хабаровчанка, которой больше 70 лет, отправилась в Луганск добровольцем
Пенсионерка из Хабаровска поехала в Донбасс вслед за внуком работать сестрой милосердия
Хабаровск, 22 ноября, 2022, 06:08 — ИА Регнум. Из Хабаровска в луганский госпиталь добровольцем отправилась Наталья Богданова, которой 71 год. Она будет работать сестрой милосердия.
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Отмечается, что на фронт уже уехал добровольцем её внук, женщина с сентября обращалась в ОНФ с просьбой отправить её в Донбасс.
«22 ноября всё свершилось. Рано утром женщину забрал Ил-76. Экс-геодезист прошла курсы помощи пострадавшим и держит путь в Луганск — санитаркой.
С собой только самое необходимое: одежда, витамины, книги. Плюс гостинцы для солдат: дальневосточная рыбка и письма от школьников. Пенсионерка пробудет там пока только месяц. Скоро к ней присоединится сын», — пишет телеграм-канал Amur Mash.
Женщина считает, что не должна сидеть дома и ждать, хочет сама приносить пользу спецоперации.
Как сообщало ИА REGNUM, в региональный штаб ОНФ Хабаровского края обратилась пенсионерка с просьбой отправить её в Донбасс, чтобы помогать российским солдатам.