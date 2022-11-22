Фрация и ФРГ в результате конфликта в б. УССР рассорились как никогда ранее

Париж, , 05:43 — REGNUM Глубокие стратегические разногласия между ФРГ и Францией вызвал конфликт на территории б. УССР. Об этом 21 ноября заявила обозреватель Каролин де Грюйтер в своей статье для Foreign Policy.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Париж осыпает Берлин критикой. Почему немецкая сторона начала предпринимать самостоятельные действия после многих лет игнорирования многочисленных европейских предложений Макрона? Почему Шольц отправился в Китай один? Почему ФРГ заказала в этом году американские истребители F-35, а не французские Rafale?», — задаётся вопросами обозреватель.

По мнению де Грюйтер, выступление Германии с односторонними инициативами, без координации их с Францией нарушает «хрупкое равновесие» между Парижем и Берлином.

Кроме того, журналист отметила, что в Европе на протяжении нескольких последних лет существовало негласное «разделение труда», устраивавшее оба государства. В частности, Берлин мог сделать упор на экономике и «не замечать геополитику». В свою очередь, Париж, как ядерная держава с местом в Совбезе ООН, мог уделить больше времени внешней политике.