Париж, 22 ноября, 2022, 05:43 — ИА Регнум. Глубокие стратегические разногласия между ФРГ и Францией вызвал конфликт на территории б. УССР. Об этом 21 ноября заявила обозреватель Каролин де Грюйтер в своей статье для Foreign Policy.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

«Париж осыпает Берлин критикой. Почему немецкая сторона начала предпринимать самостоятельные действия после многих лет игнорирования многочисленных европейских предложений Макрона? Почему Шольц отправился в Китай один? Почему ФРГ заказала в этом году американские истребители F-35, а не французские Rafale?» — задаётся вопросами обозреватель.

По мнению де Грюйтер, выступление Германии с односторонними инициативами, без координации их с Францией нарушает «хрупкое равновесие» между Парижем и Берлином.

Кроме того, журналист отметила, что в Европе на протяжении нескольких последних лет существовало негласное «разделение труда», устраивавшее оба государства. В частности, Берлин мог сделать упор на экономике и «не замечать геополитику». В свою очередь, Париж, как ядерная держава с местом в Совбезе ООН, мог уделить больше времени внешней политике.