Вашингтон, 22 ноября, 2022, 05:54 — ИА Регнум. Американские власти призывают к деэскалации в Сирии на фоне операции «Коготь-меч», которую проводит армия Турции, говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

Кроме того, по его словам, Вашингтон выражает искренние соболезнования в связи с гибелью мирных граждан в Сирии и Турции. В документе также подчеркивается, что США осуждают разрозненную военную активность в Ираке, которая нарушает суверенитет этой страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкие Вооруженные силы обстреляли из артиллерии позиции курдских «Сил демократической Сирии» в сирийской провинции Хасеке.