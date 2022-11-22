Более 15 автомобилей столкнулись в ДТП на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, , 05:52 — REGNUM На Камчатке на трассе морпорт-аэропорт утром 22 ноября произошло массовое ДТП с участие более 15 автомобилей. В ликвидации аварии принимали участие спасатели, сообщили в краевом управлении МЧС.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

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Скользкая автодорога и несоблюдение дистанции стали причинами аварии. Сообщается, что один из автомобилей притормозил и следом за ним друг за другом врезались более 15 машин. На трассе образовался затор. Пострадавших в ДТП не было.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Ульяновской области получил девять лет колонии-поселения за гибель в ДТП двух младенцев. Суд вынес обвинительный приговор 21 ноября.