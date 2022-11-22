Аномальное тепло в Амурской области вынуждает жителей столицы региона экономить воду

Благовещенск, , 05:54 — REGNUM Давление в водопроводе Благовещенска падает. Закачку воды из Амура затрудняют шуга и мелкие крошки льда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании «Амурские коммунальные системы».

Водоснабжение Steve Johnson

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В связи со снижением давления в водопроводной сети жителей Благовещенска просят экономить воду. Проблемы с водоснабжением домов горожан периодически возникают в столице Приамурья с начала ноября. Проблема решится, когда Амур будет скован льдом, но пока синоптики констатируют аномально высокую температуру воздуха в регионе из-за циклона. 20 ноября стало самым тёплым за всю историю метеонаблюдений.

«Река Амур наполняется мелкой крошкой льда, наши специалисты наблюдают ледоход и шугоход над водоприемными оголовками водозабора «Амурский». Как только лед встанет, вода пойдет в привычном объеме, водозабор возобновит работу с проектной мощностью», — пообещал директор по водоснабжению и водоотведению ООО «Амурские коммунальные системы» Михаил Пищик.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с водоснабжением продолжаются в столице Приамурья с начала ноября. На систему подачи воды также негативно влияет маловодность реки Амур.