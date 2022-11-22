Москва, , 06:43 — REGNUM В Арбитражный суд Москвы поступил крупный финансовый иск Минобороны России к крупнейшему конструкторскому бюро морской техники — АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» из Санкт-Петербурга. Претензии на сумму свыше 60 млн рублей судом ещё к производству не приняты и дата рассмотрения обоснованности иска не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Иск Иван Шилов © ИА REGNUM

С ведущего в своей сфере бюро, которое работает с 1901 года, пытаются взыскать 60 340 871,52 рубля. Иск подан 21 ноября 2022 года. Прочие детали не сообщались. Стороны связывают между собой контракты.

В феврале 2022 года суд, рассмотрев один из споров между сторонами, утвердил мировое соглашение. Детали не сообщались, дело на первоначальном и последующих этапах рассматривалось в закрытом формате.

Напомним, ранее Минобороны проиграло судебный спор с 31-м государственным проектным институтом специального строительства. С последнего пытались взыскать более 18 млн рублей неустойки по госконтракту. Также в ноябре 2022 года через суд министерство потребовало взыскать свыше 210 млн рублей с АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» (Самарская область).