В регионах Сибири прогнозируются крепкие морозы и опасность схода лавин

Красноярск, , 05:43 — REGNUM В горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы 22–25 ноября лавиноопасно. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Лавина Simon

По данным синоптиков, 22 ноября на севере и востоке центральных районов Красноярского края прогнозируется морозная погода. Ночью местами столбики термометров опустятся до — 31, -36 °С.

На дорогах центральных и южных районов края, в Хакасии и Туве ожидается гололедица. Туву утром местами накроет туман.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области прогнозируется ухудшение погодных условий — усиление ветра и осадки.

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