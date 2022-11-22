Москва, 22 ноября, 2022, 05:30 — ИА Регнум. Авиасообщение между Россией и Мьянмой может быть запущено в 2023 году. Об этом 21 ноября сообщили в представительстве МИД России во Владивостоке.

Мьянма

Отмечается, что между властями России и Мьянмы был подписан меморандум о взаимопонимании относительно открытия авиасообщения между городом Владивостоком и крупнейшим городом Мьянмы Янгоном. Кроме того, планируется запустить прямое авиасообщение между Янгоном и Новосибирском, а также между Янгоном и Красноярском.

Первый прямой авиарейс может быть запущен уже в феврале, однако город отправления в России ещё не определён.

Ранее ИА REGNUM сообщало об амнистии в Мьянме шести тысяч человек.