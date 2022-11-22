Омск, 22 ноября, 2022, 06:43 — ИА Регнум. ППК «Фонд развития территорий», ставшая преемником фонда по защите прав дольщиков, обратилась с банкротным иском в арбитраж Омской области. Ответчиком в деле выступает застройщик одного из городских долгостроев — жилищно-строительный кооператив «Рубин-2». Исковое заявление суд пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку дела.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск поступил в суд 17 ноября 2022 года. В качестве основания указан долг в размере 600 тыс. рублей.

Это не первая попытка фонда обанкротить застройщика дома на ул. Харьковская — ул.1-я Рабочая в Омске. В 2021 году суд отказал в удовлетворении схожего иска.

Из материалов этого спора известно, что первоначальным застройщиком объекта было ООО «Компания «ОмСтрой-2001», признанное банкротом ещё в 2011 году. Между ЖСК и ООО было заключено соглашение об отступном, по которому должник взамен исполнения обязательств, вытекающих из долевых договоров, предоставляет кредитору отступное. В качестве отступного выступила строительная конструкция общей площадью 3572,00 кв. м.

В 2020 году фонд развития территорий (тогда еще фонд защиты прав дольщиков) принял решение о выплате возмещения пострадавшим дольщикам — членам кооператива.