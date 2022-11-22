Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа утвердил состав нового правительства страны

Манама, , 05:13 — REGNUM Король Бахрейна Хамад бин Иса Аль-Халифа одобрил формирование нового правительства страны после повторного назначения наследного принца Салмана бин Хамада Аль-Халифы главой этого исполнительного органа, сообщило государственное информационное агентство (BNA).

Столица Бахрейна Манама Shmyg

Предыдущее правительство было отправлено в отставку перед всеобщими выборами, которые прошли 12 ноября. В новом составе на своих постах остались министр нефти и окружающей среды Мохаммед бин Мубарак бин Дайн, а также министр иностранных дел королевства Абдуллатиф бин Рашид Аль-Заяни и министр финансов страны шейх Салман бин Халиф Аль-Халиф.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в Ираке парламентом был утвержден состав нового правительства республики. Его возглавил премьер-министр Мохаммед Шиа ас-Судани.

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