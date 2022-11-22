В Бахрейне утвердили состав нового правительства
Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа утвердил состав нового правительства страны
Манама,
22 ноября 2022, 05:13 — REGNUM Король Бахрейна Хамад бин Иса Аль-Халифа одобрил формирование нового правительства страны после повторного назначения наследного принца Салмана бин Хамада Аль-Халифы главой этого исполнительного органа, сообщило государственное информационное агентство (BNA).
Столица Бахрейна Манама
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Предыдущее правительство было отправлено в отставку перед всеобщими выборами, которые прошли 12 ноября. В новом составе на своих постах остались министр нефти и окружающей среды Мохаммед бин Мубарак бин Дайн, а также министр иностранных дел королевства Абдуллатиф бин Рашид Аль-Заяни и министр финансов страны шейх Салман бин Халиф Аль-Халиф.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в Ираке парламентом был утвержден состав нового правительства республики. Его возглавил премьер-министр Мохаммед Шиа ас-Судани.
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История вопроса
Ближний Восток можно сравнить с одной большой зоной напряжения. Напряжённость между разными странами зачастую выливается в открытый вооружённый конфликт.
Не последнее слово в создании напряжённости - и за сферой экономики. В конце августа 2019 года министр иностранных дел Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф заявил в эфире телеканала NHK, что ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке стабилизируется в том случае, если Соединенные Штаты Америки прекратят экономическую войну против Ирана. До этого на саммите G7 президент США Дональд Трамп отказался от переговоров с главой МИД Ирана.
В 2019 году в регионе фиксировались и вооруженные столкновения. Так 27 августа боевики незаконных вооружённых формирований, действующие в районе Идлибской зоны деэскалации, 24 раза обстреляли ряд населённых пунктов.