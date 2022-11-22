Манама, 22 ноября, 2022, 05:13 — ИА Регнум. Король Бахрейна Хамад бин Иса Аль-Халифа одобрил формирование нового правительства страны после повторного назначения наследного принца Салмана бин Хамада Аль-Халифы главой этого исполнительного органа, сообщило государственное информационное агентство (BNA).

Shmyg Столица Бахрейна Манама

Предыдущее правительство было отправлено в отставку перед всеобщими выборами, которые прошли 12 ноября. В новом составе на своих постах остались министр нефти и окружающей среды Мохаммед бин Мубарак бин Дайн, а также министр иностранных дел королевства Абдуллатиф бин Рашид Аль-Заяни и министр финансов страны шейх Салман бин Халиф Аль-Халиф.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в Ираке парламентом был утвержден состав нового правительства республики. Его возглавил премьер-министр Мохаммед Шиа ас-Судани.