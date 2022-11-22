В Хакасии женщина избила девочку-подростка: проводится проверка
Следствие проверит информацию об избиении девочки-подростка в Хакасии
Ширинский район, Хакасия, 22 ноября, 2022, 05:09 — ИА Регнум. В Ширинском районе Хакасии следствие проводит проверку по информации СМИ о жестоком обращении с несовершеннолетней. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным ведомства, в СМИ и соцсетях распространился видеоролик. На кадрах видно, как женщина оскорбляет и бьёт несовершеннолетнюю девушку. Сообщается, что события происходят в Ширинском районе. Происходящее записывает на мобильный телефон другой участник инцидента.
Организовано проведение процессуальной проверки по факту угрозы убийством. Обстоятельства инцидента устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, подытожили в СК.
Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело из-за истязания малолетнего ребёнка возбуждено в отношении 29-летней жительницы Котово Волгоградской области.
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