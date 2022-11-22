Вашингтон, 22 ноября, 2022, 04:50 — ИА Регнум. Один из продюсеров трилогии «Крёстный отец» (The Godfather) Грэй Фредериксон скончался в возрасте 85 лет в США. Об этом 21 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

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Отмечается, что кинодеятель долгое время боролся с раком. Фредериксон работал с режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой над трилогией «Крёстный отец», а также над киношедевром, посвящённым войне во Вьетнаме, «Апокалипсис сегодня».

Фредериксон принимал участие в работе над фильмами «От всего сердца» (1981), «Изгои» (1983) и другими. Кроме того, он занимался продюсированием фильмов жены и дочери господина Копполы — Элинор и Софии. Как сопродюсер во втором фильме по трилогии «Крёстный отец» Фредериксон был удостоен премии «Оскар».