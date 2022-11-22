Владимир, 22 ноября, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Желающих приобрести пакет акций, составляющий 100% уставного капитала АО «Научно-исследовательский конструкторско-технологический институт двигателей» (НИКТИД) из Владимира, не нашлось. Торги по продаже актива компании «РТ-Капитал» из дивизиона госкорпорации «Ростех» не состоялись, но уже готовится новый этап и повторная попытка, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку тендера.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Торги

Стартовая цена лота составляла почти 300 млн рублей, а цена отсечения была чуть более 223 млн рублей.

Напомним, компания, чьи акции пытались продать, работает с 1960 года и позиционируется в качестве одного из ведущих институтов двигателестроения.

На балансе предприятия — 17 объектов недвижимости, в том числе семь участков и десять зданий.