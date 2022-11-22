В южноафриканском Кейптауне, где проходит забастовка таксистов, протестующие подожгли пять автобусов

Кейптаун, , 04:43 — REGNUM Два автобуса были подожжены в южноафриканском городе Кейптауне (Западно-Капская провинция), где началась забастовка ассоциации такси, сообщает сайт Cape Town ETC.

Огонь les_fendaillous

Акция протеста началась из-за прекращения программы стимулирования таксистов, которая поощряла безопасное вождения и отказ от незаконных операций.

В результате инцидентов никто не пострадал. Один человек был арестован.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года по меньшей мере 276 человек погибли во время беспорядков, которые прокатились по ЮАР после заключения по стражу бывшего президента республики Джейкоба Зумы.

Читайте ранее в этом сюжете: В ЮАР начали общенациональную забастовку из-за повышения цен