Кейптаун, 22 ноября, 2022, 04:43 — ИА Регнум. Два автобуса были подожжены в южноафриканском городе Кейптауне (Западно-Капская провинция), где началась забастовка ассоциации такси, сообщает сайт Cape Town ETC.

les_fendaillous Огонь

Акция протеста началась из-за прекращения программы стимулирования таксистов, которая поощряла безопасное вождение и отказ от незаконных операций.

В результате инцидентов никто не пострадал. Один человек был арестован.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года по меньшей мере 276 человек погибли во время беспорядков, которые прокатились по ЮАР после заключения под стражу бывшего президента республики Джейкоба Зумы.