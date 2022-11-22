Сокращений штата в компании Twitter больше не планируется

Сан-Франциско, США, , 04:19 — REGNUM Сокращений штата в компании Twitter больше не планирует её владелец, американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск. Об этом 21 ноября сообщил портал Business Insider.

Илон Маск Ministério Das Comunicações

Уточняется, что на собрании с сотрудниками в штаб-квартире Twitter в Сан-Франциско Маск заявил, что дальнейших сокращений штата в компании не планирует. При этом после сокращений штата и массового увольнения сотрудников из-за выдвинутого Маском ультиматума, число работников компании уменьшилось с 7,5 тыс. человек до 2,3 тыс. человек.

Как указал один из сотрудников компании, Twitter покинули около 50% инженеров. Предполагается, что Маск может начать набор новых сотрудников, отдавая предпочтение инженерам.

Кроме того, Маск отметил, что не будет переносить штаб-квартиру Twitter из Сан-Франциско в штат Техас.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Илон Маск заявил о начале подготовки к нападкам со стороны администрации главы Белого дома Джозефа Байдена из-за решения разблокировать в Twitter аккаунт экс-президента США Дональда Трампа.

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