Пожар произошёл на предприятии в провинции Хэнань в центральной части Китая

Пекин, , 03:57 — REGNUM Как минимум 36 человек погибли при пожаре на заводе в провинции Хэнань в центральной части Китая. Об этом 22 ноября сообщает телеканал CGTN.

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Трагедия произошла в городе Аньян, возгорание произошло 21 ноября в 16:22 по местному времени (11:22 мск) на предприятии, расположенном в городском районе Вэньфэн. По предварительным данным, загорелось здание, принадлежащее компании Kaixinda Trading.

Пожар был взят под контроль в 20:00 по местному времени (15:00 мск), на настоящий момент возгорание полностью ликвидировано. В результате пожара погибли 36 человек, ещё двое числятся пропавшими без вести.

Причина и обстоятельства, приведшие к трагедии, устанавливаются.

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