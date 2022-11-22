Премьер Ливана объявил об увеличении продовольственной помощи со стороны ООН на $500 млн в год

Бейрут, , 03:54 — REGNUM Ливан и ООН договорились, что продовольственная помощь этой ближневосточной стране будет увеличена на $500 млн в год, 21 ноября объявил ливанский премьер-министр Наджиб Микати, сообщает газета An-Nahar.

Ливан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Такое заявление глава правительства сделал по итогам переговоров с региональным директором Всемирной продовольственной программы (WFP) ООН Абдаллой аль-Вардатом. Микати отметил, что на территории Ливана находятся 1,5 млн сирийских беженцев, которые необходима продовольственная помощь.

Соглашение по увеличению финансирования рассчитано на три года — с 2023 по 2026 годы. Представитель Всемирной продовольственной программы в Бейруте Раша Абу Дергам напомнила, что осенью 2019 года ливанская экономика столкнулась с глубоким финансовым кризисом.

Она добавила, что в связи с проблемами в экономике в Ливане за прошедшее время цены на продукты питания увеличились в 16 раз.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября вице-президент Всемирного банка Фарид Бельхадж заявил, что организация выделит Ливану кредит от $300 до $500 млн, чтобы «предоставить возможности ливанскому народу, включая беднейшие слои населения».

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