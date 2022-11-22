Комитет Конгресса США по надзору выявил более 50 стран, где семья Байдена пыталась вести бизнес

Вашингтон, , 03:32 — REGNUM Более 50 стран, в которых семья президента США Джозефа Байдена пыталась вести бизнес, были выявлены комитетом палаты представителей Конгресса США по надзору. Об этом сообщил 21 ноября представитель комитета, республиканец Джеймс Комер в своём Twitter.

Хантер Байден, Джо Байден и Джилл Байден (сс) acaben

«Комитет по надзору выявил более 50 стран, в которых семья Байдена искала возможности ведения бизнеса», — написал конгрессмен.

По мнению Комера, американцы заслужили знать, не был ли Байден скомпрометирован какой-либо из этих операций.

Конгрессмен обещал расследовать, принимала ли участие семья Байдена в международных бизнес-схемах и не представляет ли американский лидер риск для национальной безопасности. При этом Комер признаёт, что добиться показаний от действующего главы Белого дома будет сложно.

Как уточнил Комер, расследование должно будет ответить на вопросы, была ли задействована семья Байдена в мошеннических и коррупционных схемах, нарушала ли закон об иноагентах и участвовала ли в сговорах с целью отмыва денег.

По словам Комера, сын президента США Хантер Байден вступал в деловые связи по всему миру и мог торговать предоставлением доступа к высокопоставленным членам своей семьи. Кроме того, законодатель утверждает, что у Хантера Байдена могли быть связи с торговцами людьми, а доказательства этой преступной деятельности содержались в ноутбуке сына Байдена.

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