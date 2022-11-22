Представитель угандийских вооруженных сил: Уганда направит в ДР Конго тысячу своих военнослужащих

Кампала, , 03:21 — REGNUM Одна тысяча военнослужащих угандийской армии начнет проходить службу в Демократической Республике Конго (ДР Конго) с конца ноября, сообщили журналистам официальный представитель вооруженных сил Уганды Феликс Кулайджие,

Солдаты в Африке Marines.mil

Они будут служить в составе региональных сил Восточноафриканского сообщества (ВАС). В эту организацию входят семь стран: Бурунди, Кения, Руанда, ДР Конго, Танзания, Уганда и Южный Судан.

На востоке ДР Конго уже находятся сотни угандийских военнослужащих, которые прибыли в республику в рамках отдельного двустороннего соглашения Кампалы и Киншасы.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Международный суд ООН обязал власти Уганды выплатить ДР Конго $325 млн в качестве компенсации за вооруженный конфликт войну между странами, который произошел в конце 1990-х годов.

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