Кампала, 22 ноября, 2022, 03:21 — ИА Регнум. Одна тысяча военнослужащих угандийской армии начнет проходить службу в Демократической Республике Конго (ДР Конго) с конца ноября, сообщил журналистам официальный представитель Вооруженных сил Уганды Феликс Кулайджие.

Marines.mil Солдаты в Африке

Они будут служить в составе региональных сил Восточноафриканского сообщества (ВАС). В эту организацию входят семь стран: Бурунди, Кения, Руанда, ДР Конго, Танзания, Уганда и Южный Судан.

На востоке ДР Конго уже находятся сотни угандийских военнослужащих, которые прибыли в республику в рамках отдельного двустороннего соглашения Кампалы и Киншасы.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Международный суд ООН обязал власти Уганды выплатить ДР Конго $325 млн в качестве компенсации за вооруженный конфликт между странами, который произошел в конце 1990-х годов.