Москва, 22 ноября, 2022, 02:49 — ИА Регнум. Ледяной дождь ожидается в Москве и в Московской области, объявлено штормовое предупреждение об опасной погоде. Об этом 21 ноября сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Алексей Жерносеков ИА REGNUM Ледяной дождь

Осадки в виде ледяного дождя ожидаются в Москве и в Подмосковье с 03:00 мск до первой половины дня 22 ноября. Как отметил метеоролог, из-за того, что ледяной дождь приводит к мгновенному обледенению поверхностей, часть районов города в буквальном смысле превратится в каток.

Кроме того, Вильфанд предупредил, что на деревьях могут из-за обледенения обламываться ветки, поэтому следует осторожнее выбирать место парковки подальше от деревьев.

Как рассказал Вильфанд, ледяной дождь метеорологи называют переохлаждёнными осадками, он является разновидностью гололёда. Такой дождь состоит из мелких шариков льда, размер которых колеблется от одного до трёх мм.