В Польше количество бойцов территориальной обороны превысило 35 тысяч
Министр обороны Польши: численность войск территориальной обороны страны превысила 35 тысяч человек
Варшава,
22 ноября 2022, 02:43 — REGNUM Численность военнослужащих территориальной обороны Польши (WOT) превысила 35 тысяч человек, написал в своем микроблоге польский вице-премьер и министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.
Польша
Иван Шилов © ИА REGNUM
Глава ведомства назвал это событие «важным шагом к достижению оперативных возможностей» наиболее молодого вида войск в республике. Территориальная оборона Польши была создана в 2017 году.
В задачи WOT входят помощь спасателям при чрезвычайных ситуациях, а также защита и поддержка населения. Кроме того, бойцы территориальной обороны Польши должны осуществлять поддержку оперативных войск и выполнять невоенные функции в ходе урегулирования кризисов, связанных с деятельностью вооруженных сил.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября заместитель польского министра обороны Войцех Скуркевич заявил, что численность военнослужащих в Польше достигла 160 тысяч.
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История вопроса
Польша – государство в Центральной Европе. Население составляет более 38 млн человек, территория — 312 679 км. Парламентская республика, столица – город Варшава. Этнические поляки составляют около 93% населения, около 87% населения номинально относятся к католикам.
Валовой внутренний продукт (ВВП) по паритету покупательной способности (ППС) составляет 854,2 млрд долларов (данные 2012 года). Средний уровень оплаты труда составляет около 800 евро. Примерно треть трудоспособного населения занята в промышленности.
Историю Польши принято отсчитывать с момента принятия христианства в 966 году. Принятие христианства от Рима определило всю её последующую историю, которую можно охарактеризовать как борьба с Русью за доминирование в Восточной Европе и в славянском мире. В моменты усиления русского государства Польша полностью или частично попадала под его влияние, в моменты ослабления – под влияние Запада.
В настоящее время Польша входит в состав Евросоюза и НАТО. При этом, несмотря на масштабную помощь со стороны Евросоюза, она проводит достаточно независимую от ЕС политику, в значительной степени ориентируясь на США. В последнее время, в связи правыми и евроскептическими настроениями в руководстве Польши, отношения с Евросоюзом и, в частности, с Германией несколько напряжённые. По отношению к России Польша проводит откровенно враждебную политику.