Министр обороны Польши: численность войск территориальной обороны страны превысила 35 тысяч человек

Варшава, , 02:43 — REGNUM Численность военнослужащих территориальной обороны Польши (WOT) превысила 35 тысяч человек, написал в своем микроблоге польский вице-премьер и министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава ведомства назвал это событие «важным шагом к достижению оперативных возможностей» наиболее молодого вида войск в республике. Территориальная оборона Польши была создана в 2017 году.

В задачи WOT входят помощь спасателям при чрезвычайных ситуациях, а также защита и поддержка населения. Кроме того, бойцы территориальной обороны Польши должны осуществлять поддержку оперативных войск и выполнять невоенные функции в ходе урегулирования кризисов, связанных с деятельностью вооруженных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября заместитель польского министра обороны Войцех Скуркевич заявил, что численность военнослужащих в Польше достигла 160 тысяч.

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