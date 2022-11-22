На северо-востоке Нигерии боевики похитили более 100 человек
Боевики похитили 115 человек в штате Замфара на северо-востоке Нигерии
Абуджа,
22 ноября 2022, 02:24 — REGNUM По меньшей мере 115 человек, в том числе женщины и дети, были похищены в результате нескольких нападений вооруженных боевиков на четыре деревни в штате Замфара на северо-востоке Нигерии, 21 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
В Африке
Цитата из к/ф «Падение «Чёрного ястреба». Реж. Ридли Скотт. 2001. США — Великобритания
Так, из деревни Канва бандиты забрали с собой 40 мирных граждан. Еще 37 человек были похищены из общины Квабре.
Атакам также подверглись деревни Янкаба и Гидан-Гога. Власти штата обвинили боевиков в использовании похищенных в качестве живого щита при воздушных налетах армии.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в штате Кадуна на севере Нигерии неизвестные лица похитили католического священника Авраама Куната.
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История вопроса
Хотя население во всех странах Африки растёт высочайшими темпами, уровень неравенства и нищеты в этом регионе остаётся худшим в мире. В то время как северная и западная часть континента живёт относительно богато за счёт добычи нефти и газа, большая часть Африки занимается сельских хозяйством, причём в крайне неблагоприятных условиях: недостатка воды, эрозии почвы, постоянной политической нестабильности.
Африканские страны в большинстве случаев до сих пор не смогли преодолеть пережитки колониального хозяйства, с его слабым развитием обрабатывающей промышленности, инфраструктуры и транспорта. Вмешательство же западных стран зачастую оказывается разрушительным: прогрессивные страны Африки пострадали от «Арабской весны» и иностранной интервенции, менее развитые территории используются западными корпорациями как свалки для опасных отходов.