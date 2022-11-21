Абуджа, 22 ноября, 2022, 02:24 — ИА Регнум. По меньшей мере 115 человек, в том числе женщины и дети, были похищены в результате нескольких нападений вооруженных боевиков на четыре деревни в штате Замфара на северо-востоке Нигерии, 21 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Цитата из к/ф «Падение «Чёрного ястреба». Реж. Ридли Скотт. 2001. США — Великобритания В Африке

Так, из деревни Канва бандиты забрали с собой 40 мирных граждан. Ещё 37 человек были похищены из общины Квабре.

Атакам также подверглись деревни Янкаба и Гидан-Гога. Власти штата обвинили боевиков в использовании похищенных в качестве живого щита при воздушных налетах армии.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в штате Кадуна на севере Нигерии неизвестные лица похитили католического священника Авраама Куната.