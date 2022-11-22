Ирак обвинил Турцию и Иран в нарушении своего суверенитета из-за обстрелов в Иракском Курдистане

Багдад, , 01:39 — REGNUM Иракские власти Ирака выдвинули обвинения в адрес Турции и Ирана в нарушении суверенитета Ирака в связи с обстрелами со стороны указанных стран территорий в Иракском Курдистане. Об этом сообщило 21 ноября на своем сайте министерство иностранных дел Ирака.

Ирак Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В Багдаде отметили, что действия Анкары и Тегерана противоречат международным соглашениям и законодательству. В заявлении также подчеркивается, что территория Ирака не должна «становиться ареной для столкновений и выяснения отношений между внешними силами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следственная контртеррористическая группа Иракского Курдистана (CTG) объявила, что в результате ударов турецкой армии по Ираку и Сирии погибли 32 человека.

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