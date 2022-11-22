Багдад обвинил Турцию и Иран в нарушении суверенитета Ирака
Ирак обвинил Турцию и Иран в нарушении своего суверенитета из-за обстрелов в Иракском Курдистане
Багдад,
22 ноября 2022, 01:39 — REGNUM Иракские власти Ирака выдвинули обвинения в адрес Турции и Ирана в нарушении суверенитета Ирака в связи с обстрелами со стороны указанных стран территорий в Иракском Курдистане. Об этом сообщило 21 ноября на своем сайте министерство иностранных дел Ирака.
Ирак
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
В Багдаде отметили, что действия Анкары и Тегерана противоречат международным соглашениям и законодательству. В заявлении также подчеркивается, что территория Ирака не должна «становиться ареной для столкновений и выяснения отношений между внешними силами».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее следственная контртеррористическая группа Иракского Курдистана (CTG) объявила, что в результате ударов турецкой армии по Ираку и Сирии погибли 32 человека.
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История вопроса
Террористические акты в Ираке с использованием взрывчатки и огнестрельного оружия. Атаки, сопровождающиеся большим количеством жертв, предпринимаются в отношении гражданского населения, сотрудников силовых структур, дипломатических представительств иных государств.
Ответственность за часть терактов на себя взяло ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России).
Распространенной тактикой является подрыв заминированных автомобилей, а также самоподрывы смертников. Взрывы звучат в мечетях, на рынках, ресторанах, во время похорон.
По количеству террористических актов Ирак является одной из самых горячих точек в мире. От терактов здесь погибло более 40 000 человек.