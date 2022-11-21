Багдад, 22 ноября, 2022, 01:39 — ИА Регнум. Иракские власти выдвинули обвинения в адрес Турции и Ирана в нарушении суверенитета Ирака в связи с обстрелами со стороны указанных стран территорий в Иракском Курдистане. Об этом сообщило 21 ноября на своем сайте министерство иностранных дел Ирака.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирак

В Багдаде отметили, что действия Анкары и Тегерана противоречат международным соглашениям и законодательству. В заявлении также подчеркивается, что территория Ирака не должна «становиться ареной для столкновений и выяснения отношений между внешними силами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следственная контртеррористическая группа Иракского Курдистана (CTG) объявила, что в результате ударов турецкой армии по Ираку и Сирии погибли 32 человека.