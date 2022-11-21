Донецк, 22 ноября, 2022, 01:25 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли населённый пункт Зайцево в ДНР из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 22 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM РСЗО «Град»

Обстрел со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 23:58 мск, по направлению из населённого пункта Иванополье по населённому пункту Зайцево было выпущено десять ракет из РСЗО БМ-21 «Град».

Информация о возможных пострадавших или разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за обстрелов ВСУ была повреждена питающая линия трансформаторной подстанции, четыре горнодобывающих предприятия временно остались без энергоснабжения. Под землёй остались 59 шахтёров.