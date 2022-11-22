При крупном землетрясении на индонезийском острове Ява погибли 162 человека

Джакарта, , 01:11 — REGNUM По меньшей мере 162 человека погибли в результате землетрясения на индонезийском острове Ява, сообщается на сайте Национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий Индонезии.

Землетрясение в Индонезии UCL Mathematical & Physical Sciences

Ранее сообщалось о 56 жертвах стихии. Магнитуда землетрясения составляла 5,6. Еще около 700 человек пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования Индонезии в связи со «разрушительным и смертоносным» землетрясением, произошедшим в этой азиатской стране.

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