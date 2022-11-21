Джакарта, 22 ноября, 2022, 01:11 — ИА Регнум. По меньшей мере 162 человека погибли в результате землетрясения на индонезийском острове Ява, сообщается на сайте Национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий Индонезии.

UCL Mathematical & Physical Sciences Землетрясение в Индонезии

Ранее сообщалось о 56 жертвах стихии. Магнитуда землетрясения составляла 5,6. Еще около 700 человек пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования Индонезии в связи с «разрушительным и смертоносным» землетрясением, произошедшим в этой азиатской стране.